Armi nucleari: la Corea del Nord “non rinuncerà mai unilateralmente”

L’agenzia ufficiale della Corea del Nord ha reso noto che il Paese non rinuncerà mai unilateralmente alle sue armi nucleari a meno che gli Stati Uniti non rimuovano per primi la loro minaccia nucleare nella regione.

La precisazione si riferisce ai negoziati sul nucleare tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, e solleva ulteriori dubbi sul fatto che il leader Kim Jong-un intenda rinunciare all’arsenale.