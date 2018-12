Asia Pulp & Paper si aggiudica il Green Supply Chain Award 2018 con Foopak

Foopak Bio Natura, la soluzione di packaging compostabile targata Asia Pulp & Paper, ha vinto il Green Supply Chain Award 2018 del Supply & Demand Chain Executive, che premia le aziende che mettono la sostenibilità al centro della propria catena di approvvigionamento e supportano i propri clienti nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità misurabili.

La decima edizione del premio ha riconosciuto l’impegno di APP nel fornire, attraverso la linea Bio Natura, soluzioni di packaging di carta ecosostenibili e di alta qualità. Il cartone compostabile Bio Natura, ad esempio, è stato utilizzato da M. Sushi, catena di più di 50 ristoranti fast-food, per creare una linea di packaging per il cibo d’asporto, grazie alla collaborazione con la società di stampa e manifattura di packaging messicana Paptech. Questa versione dell’imballaggio assicura l’integrità del prodotto grazie allo speciale rivestimento a base acquosa e può essere riciclata in sicurezza insieme ai rifiuti organici.

I prodotti Foopak Bio Natura sono certificati dalla FDA (Food and Drug Administration) e sono conformi agli standard delle Green Guides per la biodegradabilità della FTC (Federal Trade Commission). Una ricerca commissionata dall’Isega Institute mostra scientificamente che i prodotti si decompongono completamente nel giro di 12 settimane.

“La sostenibilità rappresenta uno dei valori cardine di APP ed è al centro di tutta la nostra filiera di processo e di prodotto” afferma Felix Koh, Senior Vice President e Global Business Unit Head di APP. “Siamo lieti di collaborare con aziende come Paptech per fornire soluzioni di packaging che combinino funzionalità e sostenibilità tali da soddisfare le richieste dei consumatori.”

“I vincitori del premio di quest’anno pongono l’accento sulle iniziative green all’interno delle loro aziende e della catena di approvvigionamento” dice John R. Yuva, direttore responsabile del Supply & Demand Chain Executive. “Le candidature forniscono esempi di approccio innovativo alla sostenibilità e di metodi di misurazione moderni.”

APP si unisce così al novero dei vincitori del Green Supply Chain Award, che è stato in passato attribuito, tra gli altri, a Elemica, Tyco Retail Solutions, CBS Corporation e ALOM.