Astronomia: osservato pianeta che si restringe, sta perdendo la sua atmosfera

E’ stato osservato un pianeta delle dimensioni di Nettuno e molto vicino alla sua stella, che si sta restringendo: le sue caratteristiche sono state descritte su Astronomy and Astrophysics dal gruppo dell’Università di Ginevra guidato da Vincent Bourrier.

La ricerca è stata condotta nell’ambito del programma di ricerca europeo Horizon 2020 e si è basata sulle osservazioni effettuate con il telescopio spaziale Hubble: gli astronomi hanno studiato il pianeta indicato con la sigla GJ 3470b, molto caldo in quanto orbita molto vicino alla sua stella, GJ 3470, una nana rossa distante circa 97 anni luce dalla Terra.

Il corpo celeste si trova ad appena 3,7 milioni di km, pari a un decimo della distanza tra Mercurio e il Sole: per questo il calore eccessivo lo porta a perdere costantemente l’idrogeno della sua atmosfera e a restringersi progressivamente.

Gli astronomi hanno calcolato che GJ 3470b ha già perso oltre un terzo della propria massa.