Astronomia: scoperto pianeta ricco di elio, è gonfio come un pallone

Un gruppo internazionale di astronomi, guidato dall’Università di Ginevra e di cui fa parte anche l’Italia con l’Università di Padova, ha scoperto un nuovo pianeta con un’atmosfera ricchissima di elio: il corpo celeste assomiglia ad un pallone che, orbitando vicino alla sua stella madre, si sta “sgonfiando”, liberando nello spazio una coda di elio.

Il pianeta si chiama HAT-P-11b, ha le dimensioni di Nettuno, e si trova a circa 124 anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione del Cigno: orbita intorno alla sua stella a una distanza 20 volte inferiore a quella Terra-Sole, ed è per tale motivo che l’elio viene “soffiato via” dal pianeta, a una velocità di circa 10mila km/h, dalla radiazione della sua stella madre, avvolgendolo in una nube di gas.

La scoperta, riportata su “Science”, è stata resa possibe dall’osservatorio tedesco-spagnolo di Calar Alto, in Andalusia.