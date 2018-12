Australia: sarà Adelaide la sede della nuova agenzia spaziale

Adelaide, capitale dell’Australia Meridionale, sarà la sede della nuova agenzia spaziale australiana: lo ha reso noto il primo ministro Scott Morrison, precisando che il governo federale ha stanziato per la nuova agenzia 41 milioni di dollari australiani (26 milioni di euro): l’investimento “farà da rampa di lancio per triplicare l’economia spaziale dell’Australia fino a 12 miliardi di dollari e creerà fino a 20 mila nuovi posti di lavoro per il 2030“, ha spiegato Morrison.

Il governo federale investirà altri 360 milioni di dollari per sviluppare capacità di livello mondiale nel campo dei satelliti e migliorare l’accuratezza del GPS.