Un bicchiere di vino al giorno protegge il cuore fragile e allunga la vita

Una ricerca della Washington University School of Medicine pubblicato su “Jama Network Open”, ha scoperto che bere moderatamente (una ‘dose’ di alcol al giorno per le donne e 2 per gli uomini) non è dannoso per gli “over 65” con insufficienza cardiaca, che possono continuare a consumare la bevanda dopo aver consultato il proprio medico: i ricercatori hanno anche osservato che bere moderatamente può avere un beneficio in termini di sopravvivenza (poco più di un anno), a parità di diagnosi, rispetto a chi è astemio. Quindi un bicchiere di vino al giorno non farebbe male al cuore ‘fragile’, ma potrebbe anche allungare la vita: tuttavia, precisano gli esperti, i risultati non vogliono suggerire a chi non ha mai bevuto di iniziare al momento di una diagnosi di insufficienza cardiaca.

Gli scienziati sono giunti alle suddette conclusioni dopo avere analizzato i dati del ‘Cardiovascular Health Study’, condotto tra il 1989 e 1993 su 5.888 adulti che aderivano al programma Medicare: di questi, 393 hanno sviluppato l’insufficienza cardiaca durante un periodo di follow-up di 9 anni.

Lo scompenso si verifica quando il cuore perde gradualmente la capacità di pompare sangue sufficiente al corpo e può insorgere dopo un attacco di cuore o altre condizioni croniche come il diabete o malattie renali.