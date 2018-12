Bioplastica, Bio-On: accordo per produzione dalla barbabietola in Spagna

Bio-on, operante nel settore della bioplastica di alta qualità, e Sociedad Cooperativa General Agropecuaria, cooperativa spagnola della Castigliano-León che produce e commercializza zucchero, oli alimentari, biodiesel, vari prodotti per l’alimentazione animale ed energia elettrica rinnovabile, hanno firmato un accordo per iniziare una collaborazione tecnica, la prima in Spagna, per studiare e valutare l’opportunità di sfruttare a livello industriale le tecnologie Bio-on per la produzione di bioplastiche Pha da sotto-prodotti delle barbabietole da zucchero.

Le due aziende inizieranno a lavorare insieme per realizzare uno studio di fattibilità dedicato e su misura per la realizzazione di un impianto industriale Pha in Spagna, nello stabilimento di Acor situato nel comune di Olmedo. La selezione di questo sito produttivo specifico garantirà al progetto di beneficiare di sinergie, interconnessioni e servizi comuni con lo zuccherificio senza interferire con la produzione di quest’ultimo e la capacità produttiva annuale sarà stabilita di conseguenza durante l’attuazione del progetto.