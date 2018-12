Nuovo studio sulla bioplastica, potrebbe portare ad un aumento dei gas serra

Secondo una ricerca condotta dall’Università di Bonn e citata da Bloomberg, il ricorso intensivo alla bioplastica potrebbe portare ad un aumento dei gas serra presenti in atmosfera.

Le bioplastiche sono di base neutrali dal punto di vista climatico, in quanto prodotte partendo da materiali grezzi rinnovabili, come mais, grano o canna da zucchero: a preoccupare è un eventuale utilizzo su larga scala,che potrebbe determinare problematiche già sorte con i biocombustibili.

“Si potrebbe registrare un aumento della conversione di zone forestali in terreni agricoli, ma le foreste assorbono nettamente più CO2 delle piantagioni di mais o zucchero di canna,” spiega uno degli autori, Neus Escobar. Alcune bioplastiche poi, “come le Bio-PE o le Bio-PET, non sono biodegradabili, esattamente come le controparti basate sul petrolio“.

Lo studio ha concluso che la soluzione migliore potrebbe essere un impegno maggiore verso il ricorso limitato alla plastica insieme ad un riciclo quasi completo.