Boato avvertito in provincia di Cosenza: possibile “boom sonico”

In provincia di Cosenza, in particolare nel Comune di Frascineto, è stato segnalato intorno alle 14:45 un forte boato: si è trattato probabilmente di un boom sonico, generato dal passaggio di aerei militari.

Il “boom sonico” viene prodotto dall’onda d’urto generata da un oggetto quando questo si muove in un fluido con velocità superiore a quella del suono. Un boato sonico viaggia attraverso l’aria quindi arriva in diversi luoghi in diversi momenti. Stando alla definizione scientifica, un boato sonico è prodotto da un aereo o da un altro oggetto che vola a una velocità uguale o superiore a quella del suono. Quando un velivolo viaggia a velocità supersonica la pressione di disturbo creata, o suono, che genera, si estende in tutte le direzioni.