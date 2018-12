Brambilla contro la campagna sulla carne bovina: “E’ cancerogena”

La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, ha presentato un’interrogazione ai Ministri della Salute e dello Sviluppo economico contro la campagna “La stellina della carne bovina”, realizzata da Rai Pubblicità per conto di Assocarni e del Ministero delle politiche agricole.

“Nel 2015, dopo aver analizzato 800 studi epidemiologici incentrati sulla relazione tra carni rosse e insorgenza di cancro, la Iarc (International Agency for Research on Cancer), che fa parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms), ha inserito le carni processate tra i ‘cancerogeni certi’, e le carni rosse (manzo, agnello, maiale e altre) tra le sostanze ‘probabilmente cancerogene’,” spiega la deputata. “Co-finanziando la campagna di Assocarni sul consumo della carne bovina italiana, il Ministero delle Politiche agricole utilizza i soldi di tutti i cittadini, compresi coloro che non consumano prodotti animali per motivi etici o di salute, per rilanciare uno specifico settore, andando anche in controtendenza rispetto alle affermazioni di fondamentali istituzioni internazionali di tutela della salute“.