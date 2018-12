Bus di linea prende fuoco a Vicenza: intervento dei pompieri

Momenti di paura per il conducente di un autobus di linea a Vicenza che, mentre era in viaggio, si e’ accorto che il mezzo, alimentato a metano, stava andando a fuoco. Le fiamme sono divampate nella parte posteriore del bus, sul quale si trovava solo l’autista. Il fatto e’ avvenuto mentre il mezzo, diretto ad un’area di rifornimento, si trovava in via Cristoforo Colombo, nella zona del Villaggio del Sole.

I vigili del fuoco sono giunti con due squadre ed hanno spento l’incendio, che intanto si era esteso alla parte interna, facendo saltare i vetri del bus. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’azienda di trasporto.