Caccia: vice sindaco dell’Avellinese ferito in incidente

Incidente di caccia sul Monte Mafariello, nell’Avellinese: Francesco Capuano, 46 anni, vice sindaco di San Martino Valle Caudina (Avellino) è ricoverato in codice rosso presso l’ospedale “Rummo” di Benevento.

Capuano sarebbe stato raggiunto da un colpo partito accidentalmente dal fucile del compagno di battuta di caccia.

Il vice sindaco non sarebbe in pericolo di vita.