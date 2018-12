Nel corso della serata si e’ proceduto inoltre alla consegna del premio “Stazione Pollino anno 2018” alle mamme di Domenico Bloise e Antonio De Rasis, in memoria dei due giovani volontari appartenenti alla Stazione deceduti entrambi quest’anno. De Rasis e’ la guida escursionistica che il 20 agosto scorso ha perso la vita, insieme ad altri nove escursionisti, nelle gole del Raganello a causa dell’onda di piena del torrente.

La cerimonia di consegna del defibrillatore si e’ svolta in occasione della cena di fine anno della Stazione che si e’ svolta quest’anno a Cerchiara di Calabria alla presenza di numerosi volontari e delle loro famiglie.

La stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speologico Calabria ha in dotazione un defibrillatore portatile ad alta resistenza. Lo strumento salvavita, utilizzabike anche in presenza delle piu’ avverse condizioni meteo, e’ stato donato dal Lions Club di Castrovillari guidato da Michele Martinisi.

Calabria: donato defibrillatore portatile al Soccorso Alpino del Pollino

