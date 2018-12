Calamità naturali, “Resilient Homes Design Challenge”: progettata dal Politecnico di Torino una casa in bamboo resiliente

Il Politecnico di Torino figura tra i 9 vincitori della competizione internazionale “Resilient Homes Design Challenge“, che ha lo scopo di promuovere la progettazione di piccole case economiche e sostenibili che possano essere costruite ad un costo inferiore a 10mila dollari: l’iniziativa, voluta da World Bank e Nazioni Unite – UN Habitat, in partenariato con Airbnb, Build Academy e Global Facility for Disasters Reduction and Recovery, ha l’intento di rispondere al crescente numero di calamità naturali che colpiscono il nostro pianeta.

Progettisti di tutto il mondo sono stati chiamati a confrontarsi su un tema cruciale a livello globale: la casa per i rifugiati a causa di disastri naturali (circa 20 milioni l’anno).

Il final design studio “Design within the limits of scarcity” della laurea magistrale in ‘Architettura per il progetto sostenibile’ del Politecnico di Torino ha raccolto la sfida: 48 studenti di tutto il mondo, iscritti al Politecnico o in Erasmus o con accordi di doppia laurea, coordinati da Francesca De Filippi con Roberto Pennacchio (tecnologia dell’architettura), Matteo Robiglio e Elena Vigliocco con Matteo Gianotti (progettazione architettonica e urbana) e Marco Simonetti (Sistemi di controllo ambientale) hanno dapprima sviluppato alternative di progetto in competizione per poi convergere in tre team, uno per ognuno degli scenari proposti dal concorso, collocati in contesti ambientali e climatici diversi.

Il progetto “Core House” coordinato da Laura Munoz Tascon, studentessa colombiana, ha sviluppato una soluzione di casa in bamboo a basso costo e alta sostenibilità, autocostruibile, in grado di resistere a inondazioni sollevandosi dal suolo grazie a un sistema di galleggianti realizzati con materiali di recupero.

I vincitori sono stati annunciati la scorsa settimana e il team del Politecnico è risultato uno dei 9 vincitori su più di 300 proposte presentate.