Cambiamenti climatici, esperto: “Nessun Paese sta facendo abbastanza”

Secondo Hans Dachim Schellnhuber, fondatore del Potsdam Institute for Climate Impact Research e uno dei massimi esperti del tema, nessun Paese sta facendo abbastanza per combattere i cambiamenti climatici: l’esperto mette in dubbio l’utilità della conferenza sul clima delle Nazioni Unite, la COP24 in corso a Katowice, in Polonia.

“Il deficit è folle“, “quando incontro giovani, chiedo loro: vi stanno rubando il futuro, non siete arrabbiati?“, ha dichiarato nel corso di un intervento al summit. Per Schellnhuber, il format “ha fatto il suo corso” visto che finora non è stato fatto abbastanza per ridurre le emissioni di gas serra.