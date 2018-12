Cambiamenti climatici, Gallaudet (NOAA): “Non aggiorno Trump da 2 anni”

Timothy Gallaudet, a capo della National Oceanic and Atmospheric Administration, agenzia governativa statunitense che monitora anche i cambiamenti climatici, ha reso noto di non avere mai discusso della questione col presidente Trump, almeno negli ultimi due anni. “Io non ho aggiornato il presidente“, ha dichiarato durante una conferenza stampa a margine di un convegno, come riportato dall’agenzia Ap e da Bloomberg.

Trump ha più volte respinto gli avvertimenti sull’impatto dei cambiamenti climatici, tra cui una recente previsione governativa secondo cui potrebbe portare a perdite economiche di centinaia di miliardi di dollari all’anno entro la fine del secolo. “Non vi è alcun segno che il presidente Trump sia interessato a suggerimenti da parte di chiunque sui fatti scientifici relativi ai cambiamenti climatici. E il suo rifiuto disinformato di tali fatti – che si riflette nelle politiche sbagliate della sua amministrazione sul carbone, sulla trivellazione offshore, sull’economia automobilistica, sulla ricerca e sviluppo nell’energia pulita, sull’accordo di Parigi e l’assistenza ai paesi in via di sviluppo, sulla mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici – sta facendo un danno immenso alle prospettive di scongiurare un livello totalmente ingestibile di cambiamento climatico globale“, ha spiegato Holdren.