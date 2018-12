Capodanno, la Croce Rossa: “Non fare il ‘botto’, festeggia senza di noi”

“A Capodanno festeggia senza di noi. Non fare il botto”. Con questo slogan la Croce Rossa Italiana in vista dei festeggiamenti di questa sera invita tutti a seguire delle semplici regole per festeggiare in sicurezza. E’ a Capodanno, infatti, che si verifica il maggior numero di incidenti, talvolta mortali, provocati dall’abitudine di accendere petardi e fuochi d’artificio senza adottare adeguate misure di sicurezza per tutelare la salute delle persone.

Le principali lesioni sono su mani, viso, occhi, parti del corpo per le quali è importante un rapido accesso in ospedale. Ecco dunque alcune semplici regole per festeggiare ‘senza’ la Croce Rossa. – Non acquistare botti illegali: non rivolgersi a venditori non autorizzati e segnalare alle forze dell’ordine ogni possibile artificio non legale. – Allontanare i bambini: non permettere ai più piccoli di avvicinarsi ai botti, specialmente nei momenti in cui vengono utilizzati.