Capodanno: campagna della polizia per un San Silvestro senza incidenti

La Polizia, come ogni anno, è impegnata nella campagna d’informazione e sensibilizzazione sull’uso corretto e consapevole dei fuochi artificiali: Lillo & Greg e Boldi-De Sica sono i testimonial d’eccezione.

“Gli attori, con il loro modo ironico, nei tre spot presenti sulle piattaforme social della Polizia di Stato, mandano un messaggio forte contro l’utilizzo dei fuochi illegali che può provocare anche gravi danni fisici. Negli ultimi 5 anni, anche grazie alle campagne della Polizia sui “botti”, non si sono registrati decessi durante la notte di Capodanno. Vi è stato tuttavia un incremento del numero dei feriti, soprattutto a causa di armi da fuoco, durante i festeggiamenti del Capodanno scorso. Da 6 del 2017 sono passati ad 11 nel 2018,” si spiega in una nota. “E’ tra i minori che si registra un implemento del dato complessivo dei ferimenti: 50 rispetto ai 48 dell’anno precedente. Ancora una volta gli episodi più gravi devono essere ricondotti all’uso sconsiderato di prodotti pirotecnici illegali nonché all’uso improprio di armi da fuoco. Nei giorni che precedono le festività e i festeggiamenti di fine anno le Forze dell’ordine sono impegnate a controllare e a sequestrare il materiale pericoloso e non conforme alla normativa vigente“.