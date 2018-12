Capodanno: Italia primo esportatore di spumante in UE

Secondo quanto emerso dai dati Eurostat, l’Italia è primo esportatore di spumante in UE: nel 2017 il Belpaese ha esportato 367 milioni di litri di vino spumante di cui il 45% dell’export dei paesi Ue. Complessivamente nel 2017 gli Stati membri dell’Ue hanno esportato per 809 milioni di litri di spumante: il 61% di queste esportazioni (494 milioni di litri) sono andati verso altri paesi dell’Ue. Al secondo posto in classifica si colloca la Francia con 184 milioni di litri esportati (il 23% del totale dell’export Ue) mentre al terzo posto si classifica la Spagna con 183 mln di litri (circa il 23%). Seguono a distanza la Germania (31 mln di litri, 4%) e Lettonia (10 mln di litri, 1%).

Il vino con le bollicine dell’Ue viene esportato principalmente negli Usa (127 milioni di litri, pari al 40% del totale delle esportazioni extra Ue). Seguono la Russia (32 mln di litri, 10%), il Giappone (26 mln di litri, 8%), la Svizzera (20 mln di litri, 6%), il Canada (14 mln di litri, 4%) e Australia (13 mln di litri, circa il 4%).