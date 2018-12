Capodanno: sulle tavole degli italiani anche le lenticchie molisane

Nell’86% dei menù del cenone di fine anno sarà presente una portata a base di lenticchie: tra le più note ci sono anche quelle molisane, sempre più apprezzate da consumatori attenti alla qualità e alla tracciabilità dei prodotti, secondo quanto rivela una indagine Coldiretti-Ixe’.

L’interesse per le lenticchie, notoriamente considerate di buon auspicio, è accompagnato dalla riscossa di cotechino e zampone che in Molise sono prevalentemente artigianali e vengono acquistati direttamente dagli allevatori, in azienda, o al mercato di ‘Campagna Amica’ di Coldiretti a Campobasso, dove la componente di carne italiana e’ pari al 100%.