Domani venerdì 7 dicembre alle 11:45 ora locale l’architetto Stefano Boeri interverrà a New Orleans al Forum “ Cities for Tomorrow ” promosso dal New York Times.

Cities for Tomorrow, dal clima ai trasporti: domani l’intervento di Stefano Boeri

Domani venerdì 7 dicembre alle 11:45 ora locale l’architetto Stefano Boeri interverrà a New Orleans al Forum “Cities for Tomorrow” promosso dal New York Times. Il Forum riunisce politici, sindaci, imprenditori, manager, studiosi e giornalisti per anticipare e confrontare le grandi sfide che le città del mondo dovranno affrontare nei prossimi anni; a partire dagli effetti del

