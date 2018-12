Clima, 1,6 mln firme per far causa a Francia: ‘Ha fatto poco’

Oltre 1,6 milioni di persone hanno firmato una petizione per citare in giudizio la Francia sul clima, accusandola di non aver fatto abbastanza per combattere il cambiamento climatico. L’iniziativa, lanciata da Greenpeace, Oxfam e due gruppi ambientalisti francesi, ha riscosso l’adesione anche di star del cinema, come Juliette Binoche.

Il direttore di Greenpeace France, Jean-Francois Julliard, parlando alla tv, ha sottolineato che l’obiettivo e’ quello di una eventuale sentenza della corte che imponga alla Francia di abbassare ulteriormente le emissioni di carbonio.