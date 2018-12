Clima: nel 2019 la conferenza mondiale COP25 si terrà in Cile

Il presidente Sebastian Pinera ha reso noto che il Cile ospiterà il prossimo anno la Conferenza delle parti sul cambiamento climatico, COP25: la decisione è stata ratificata durante la recente conferenza COP24 in Polonia.

La conferenza di quest’anno ha avuto come obiettivo di determinare i mezzi per realizzare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, siglato durante la COP21 nel 2015: nel documento di stabiliva di adottare le misure necessarie per mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2°C in relazione ai livelli pre-industriali e il più vicino possibile ad 1,5°C.