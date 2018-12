Clima, Cop24: “Per l’abbandono del carbone servono i privati”

I finanziamenti pubblici, sia dall’Ue che dai bilanci nazionali, non saranno sufficienti a sostenere una transizione positiva delle Regioni del carbone verso l’energia pulita, e servono quindi investimenti privati. La transizione deve riguardare tutti gli europei, i benefici devono essere per tutti, e quindi gli impatti socio-economici devono essere gestiti con attenzione.

A un anno dal lancio della Piattaforma delle Regioni in transizione, il commissario europeo all’Energia e al Clima Miguel Canete ha illustrato come si procede nell’obiettivo di carbone zero. Parlando alla Giornata europea dell’energia, organizzata dal Comitato europeo delle Regioni alla Cop24, Canete ha spiegato che si sta lavorando con 13 regioni del carbone per garantire che possano massimizzare l’uso dei fondi europei e degli strumenti di sostegno al processo di transizione.

Considerandolo un investimento a lungo termine, Canete ha quindi auspicato che questa iniziativa continui oltre il mandato di questa Commissione. L’anno prossimo, con l’aiuto del Parlamento europeo, “istituiremo un segretariato dedicato per le regioni del carbone” in transizione, “che operera’ fino al 2021”. Canete ha quindi detto che c’e’ bisogno che “le autorita’ delle regioni carbonifere siano pienamente coinvolte e pronte a discutere con gli investitori le opportunita’ per portare affari sostenibili negli ex bacini carboniferi”.