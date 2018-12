Clima, Cop24: anche lo sport impegnato contro i gas serra

Dopo la moda anche lo sport scende in campo per sensibilizzare e potenziare l’azione per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul Clima. E’ stato presentato oggi alla Cop24 a Katowice, in Polonia, la Convenzione quadro degli sport per Clima per riunire organizzazioni sportive, squadre, atleti e tifosi in uno sforzo collettivo.

Rappresentanti dell’industria sportiva mondiale, che hanno collaborato con la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni unite (Unfccc) nell’ultimo anno, hanno creato il “Framework” per guidare “la riduzione delle emissioni delle operazioni sportive e sfruttare la popolarita’ e la passione dello sport per coinvolgere milioni di fan”.

All’evento di lancio hanno partecipato i firmatari dell’accordo: Il Comitato olimpico internazionale (Cio), la Fifa, la Uefa, la Federazione internazionale della vela, la Lega mondiale del surf, il club di football Forest Green Rovers e la Federazione francese di tennis (Roland Garros), le Olimpiadi estive di Tokyo 2020 e le Olimpiadi estive di Parigi 2024.

“Il Cio e’ orgoglioso di aver assunto un ruolo di guida nell’iniziativa Sports for Climate Action”, ha affermato il Principe Alberto II, presidente della Commissione di sostenibilita’ e legacy del Cio, intervenendo all’evento.

“Grazie alla sua portata globale, all’appello universale e al potere di ispirare e influenzare milioni di persone in tutto il mondo – ha aggiunto – lo sport e’ in grado di guidare l’azione globale sulClima e incoraggiare le folle a partecipare. Siamo pronti a sfruttare il potere dello sport per sostenere gli sforzi dei Paesi” nella lotta al riscaldamento globale. Nel riconoscere la leadership globale dello sport, la segretaria esecutiva dell’Unfccc Patricia Espinosa ha spiegato lo sport “ha costruito una significativa fiducia globale e una leadership morale, e poiche’ lo sport tocca ogni sezione trasversale della societa’, puo’ guidare cambiamenti positivi in tutto il mondo”. Lo sport produce emissioni di gas serra in molti modi, dai viaggi al consumo di energia, alla costruzione di infrastrutture alla ristorazione.