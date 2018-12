Clima, COP24: possibile intesa sull’applicazione degli Accordi di Parigi

I Paesi partecipanti alla Conferenza sul Clima in Polonia (COP24) potrebbero essere vicini ad un’intesa per l’applicazione dell’Accordo di Parigi sulla limitazione dell’aumento della temperatura globale.

Si ricordi che l’applicazione dell’Accordo è su base volontaria, e la loro supervisione dev’essere multinazionale e basata su delle chiare regole di trasparenza: la polemica a riguardo vede su fronti contrapposti Stati Uniti e Cina, i primi favorevoli a delle regole stringenti mentre la seconda auspica una maggiore flessibilità. Uno dei problemi – o punto di scontro – è definire in che modo vada tradotta tale flessibilità.