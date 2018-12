Clima, Cop24: “Colloqui a oltranza alla conferenza Onu”

Si prolungano oltre il limite, fissato per ieri, i lavori alla Conferenza Onu sul clima (Cop24) a Katowice, in Polonia. I funzionari di circa 200 Paesi del mondo, che hanno firmato nel 2015 l’accordo di Parigi sul clima, stanno infatti ancora lavorando per raggiungere un’intesa in particolare sugli impegni e la loro verifica di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul sostegno finanziario ai Paesi poveri in modo che possano prevenire i danni provocati da eventi climatici estremi.

L’accordo di Parigi indica, infatti, la necessita’ di contenere entro fine secolo l’aumento medio della temperatura globale entro i 2 gradi, meglio se 1,5 rispetto al periodo pre industriale.

Al momento siamo invece sulla rotta dei tre gradi di aumento ed e’ quindi alto il rischio di catastrofi naturali, secondo gli scienziati. I colloqui a Katowice vanno avanti mentre sono cominciati i lavori di smantellamento degli stand all’interno del Centro internazionale delle conferenze.