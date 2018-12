Clima, COP24: presidente IPCC, “fare più e in modo più veloce”

Il presidente del gruppo di esperti intergovernativi dell’Onu sul Clima (Ipcc), Hoesung Lee, è intervenuto ad un evento alla COP24 in corso a Katowice: ha lanciato un nuovo allarme, chiedendo al mondo di “fare più e in modo più veloce” per prevenire il riscaldamento globale.

Il presidente delll’Intergovernmental Panel on Climate Change ha spiegato che, per arrivare alle conclusioni del rapporto pubblicato a ottobre, gli scienziati hanno condotto una revisione esaustiva dei dati, e che “il rapporto mostra che non è necessaria solo un’azione, ma un’azione urgente“.

In vista della conclusione di due settimane di lavori, sono cominciate ieri le riunioni di leader e ministri nazionali per risolvere le questioni più delicate: si devono trovare compromessi per arrivare a dichiarazioni da allegare alla decisione finale.