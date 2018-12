Clima, Costa: “Valuteremo con il premier se ci sono condizioni per ospitare la Cop26”

“Abbiamo ricevuto con piacere le prime 30mila firme per sostenere la candidatura italiana alla Cop26, ma non abbiamo ancora deciso. Avemmo l’onore come Italia di ospitare una Cop sul clima 15 anni fa, sarebbe bello poterlo fare nuovamente, ma è vero anche che gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sul clima sono 196.

Affronteremo l’argomento con il premier Conte per valutare se sussistono le condizioni per ospitare questo importante evento internazionale”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa sulla consegna delle firme della petizione di Change.org.