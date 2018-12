Clima, l’Iss: “E’ una priorità per la salute, nasce la Carta Internazionale”

Una Carta Internazionale firmata dai più importanti esperti su salute e Clima è l’obiettivo dei lavori che si svolgeranno a Roma, all’Istituto Superiore di Sanità, dal 3 al 5 dicembre, articolati in 22 sessioni, tra cui tre plenarie, alle quali prenderanno parte oltre 500 ricercatori provenienti da più di 30 Paesi, nel corso del primo Simposio Internazionale Health and Climate Change .

Dal Simposio nascerà dunque un documento basato sulle evidenze scientifiche con le raccomandazioni e le azioni necessarie per contrastare e contenere i rischi sulla salute prodotti dai cambiamenti climatici.

La Carta Internazionale di Roma su salute e cambiamenti climatici, frutto di questa riflessione corale, nasce come strumento d’indirizzo capace di fornire raccomandazioni e suggerire azioni utili innanzitutto ai decisori politici ma è anche uno strumento per far crescere la consapevolezza su queste tematiche cercando di porle al centro di tutte le agende.

“Questa è una giornata molto importante perché per la prima volta la comunità scientifica, che ormai da tempo concorda nel ritenere tra i problemi sanitari più rilevanti gli effetti del Clima sulla salute, si riunisce per indicare le azioni prioritarie che devono essere messe in atto sulla base delle evidenze scientifiche – afferma Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità – . L’OMS oggi ci dice che circa 250mila morti l’anno nei prossimi vent’anni saranno attribuibili, direttamente o indirettamente al cambiamento climatico. Come scienziati abbiamo il dovere di richiamare l’attenzione su questo problema, farlo diventare una priorita’ e indicare strategie per invertire questa drammatica tendenza prima che sia troppo tardi“.

Il convegno sara’ dunque strutturato in numerose sessioni in grado di coprire tutte le tematiche che interessano il tema della relazione tra salute e Clima. Dalla salute degli ecosistemi alle malattie trasmissibili e non, dalle zoonosi, alla salute mentale fino alla salute dei bambini e molto altro, oltre ad affrontare le tematiche inerenti all’aria e all’acqua, strettamente legate anch’esse all’evoluzione degli ecosistemi e quindi anche a come essi cambiano cio’ che determina le condizioni della nostra salute.

“I cambiamenti climatici sono la vera minaccia globale di questo secolo e attraversano tutta la condizione umana e ambientale – afferma Ricciardi – dalle ondate di calore, all’approvvigionamento idrico fino a quello alimentare e allo smaltimento dei rifiuti. La qualita’ della nostra vita, la nostra salute e la stessa nostra sopravvivenza sono quindi messe a serio rischio dai cambiamenti climatici prodotti soprattutto dall’inquinamento. Gestire queste trasformazioni, cambiare rotta e’ diventata la vera emergenza e la vera sfida. La comunita’ scientifica oggi ha fatto un primo passo per condividere questa consapevolezza e farla diventare una responsabilita’ e un impegno comune. Questa sfida – conclude il Presidente – si vince con la collaborazione di tutti. Dai decisori politici, al mondo industriale, a quello dell’educazione e attraverso i nostri atti quotidiani. C’e’ bisogno di tutti”.

Il tema salute e’ ora inscindibilmente legato ai cambiamenti climatici ed e’ sempre presente all’Istituto Superiore di Sanita’ dove in questa direzione e’ stato sviluppato dal Dipartimento Ambiente e Salute dell’ISS attraverso il progetto della casa della sostenibilita’ che diventera’ una costruzione ecosostenibile, un modello per sfruttare le risorse e le energie rinnovabili, ridurre gli sprechi, migliorare il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio.

La casa della sostenibilita’, che sara’ adattata e sviluppata nel giardino dell’Istituto, rappresentera’ anche un luogo di interazione con l’esterno: sara’ sede di corsi di formazione, laboratori scientifici per studenti, mostre e attivita’ divulgative aperte al pubblico. La casa quindi sara’ anche modello educativo per le giovani generazioni e per chi la visitera’ poiche’ funzionera’ attraverso meccanismi di energia pulita e vi saranno utilizzati materiali di recupero e di riciclo a impatto ambientale ridotto, indicando cosi’ ai visitatori un diverso modello di vita rispettoso della salute ambientale e umana anche tenendo conto dei cambiamenti climatici.