I cambiamenti climatici “potrebbero trasformare radicalmente il rapporto fra l’umanità e il pianeta e dunque non è possibile accontentarsi di timide intese.

Occorrono, invece, scelte coraggiose e condivise – scelte autenticamente multilaterali – che segnino un percorso da seguire fedelmente, per il bene di tutti”. Lo afferma il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia per i tradizionali auguri di fine anno.