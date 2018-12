Clima, Ministro Costa: stop al carbone entro il 2025

”Stiamo lavorando al Piano clima ed energia che mira a definire le azioni necessarie per realizzare gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni e di incremento delle rinnovabili, che ci permetteranno di proseguire nel nostro percorso virtuoso di decarbonizzazione dell’economia, a iniziare dalla piena eliminazione dell’uso del carbone entro il 2025”: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervenendo all’assemblea plenaria della COP24, il vertice sul clima in corso a Katowice, in Polonia. ”Non posso che constatare la ferma determinazione di tutti i Paesi che sono riuniti qui per concordare le regole che renderanno operativo il nuovo regime che abbiamo immaginato e pensato a Parigi. L’Unione europea è ampiamente in linea con il rispetto dei propri obiettivi al 2020; in questo contesto l’Italia, nello specifico, non solo è in linea con gli obiettivi al 2020 ma conta di superarli garantendo contemporaneamente concrete prospettive di crescita alle nostre aziende ed efficaci misure di salvaguardia dell’ambiente”.