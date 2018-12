Clima, Ministro Costa: “L’Italia farà di tutto per invertire la tendenza”

“Abbiamo davanti a noi una sfida importantissima e una strada in salita. Sono a Katowice, in Polonia, alla giornata inaugurale del summit mondiale sul clima“: scrive il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa in un post su Facebook, all’apertura di lavori della COP24. “Ci sono capi di Stato e ministri di ogni parte del mondo e l’obiettivo è rendere più fattiva e ambiziosa la carta firmata a Parigi. Nel frattempo c’è stato l’aggiornamento scientifico del rapporto Ipcc – il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, composto da scienziati ed esperti internazionali – che non ci lascia margini di manovra: bisogna alzare l’ambizione e fare in modo che gli impegni assunti con l’accordo del 2015 diventino passi concreti, tempistiche e modalità certe, azioni immediate.

L’Ipcc ce lo ha detto: se la temperatura globale non rimarrà al di sotto dell’1,5°, e quindi anche meno di quanto auspicato appena tre anni fa, ne pagheremo tutti le conseguenze.

Le vediamo già ai nostri occhi: desertificazione, piogge torrenziali improvvise, estati sempre più torride, riscaldamento globale, livello del mare innalzato. Anche la nostra Italia è al centro del climate change.“