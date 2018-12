Clima, Schwarzenegger alla COP24: “Trump è pazzo”

L’ex governatore repubblicano della California, Arnold Schwarzenegger, ha definito “folle” (utilizzando il termine Yiddish “meshugge”) il presidente Donald Trump per le sue posizioni sui cambiamenti climatici e per la sua decisione di ritirare gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi.

L’ex governatore si trova a Katowice, in Polonia, per la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima COP24 alla quale partecipano 200 nazioni.

“Se guardate oltre Washington, vedrete stati, città e governi locali. Sono loro che controllano il 70% delle emissioni. Vedrete anche tutto lo straordinario lavoro che si sta portando avanti a livello di stati e città in America,” ha dichiarato l’ex governatore.