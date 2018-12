Clima, Schwarzenegger: “Sensibilizzare i leader locali sull’ambiente”

“Nella difesa dell’ambiente dovete puntare di piu’ sui leader locali e non solo sui governi”. Lo ha detto oggi Arnold Schwarzenegger, ex governatore della California, presente oggi alla cerimonia di apertura della Conferenza climatica COP24, a Katowice.

Il popolare attore, rammaricato che il governo degli Stati Uniti abbia voltato le spalle ai Accordi di Parigi, ha sottolineato che questi vengono di fatto implementati dai leader dell’amministrazione americana, dal momento che il 70% dell’emissione di CO2 e’ controllata da che governi locali e delle citta’.

“L’America non vuol dire un solo leader bensi’ una moltitudine di leader locali che lavorano sodo per migliorare la qualita’ dell’aria”, ha detto. Schwarzenegger che per suo saluto alla conferenza ha sfruttato in parte il tempo che era previsto per il discorso del presidente dell’Austria, ha sollecitato l’Onu a dedicare piu’ attenzione “affinche’ i leader locali diventino globali”.