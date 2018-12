Clima, il segretario generale ONU: il mondo è “fuori rotta, non stiamo facendo abbastanza”

Il pianeta è “totalmente fuori rotta” nel suo progetto per scongiurare gli effetti dei cambiamenti climatici: lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione dell’apertura ufficiale del vertice COP24 a Katowice (Polonia). Guterres ha spiegato ai delegati che “anche se assistiamo a devastanti impatti climatici che causano il caos in tutto il mondo, non stiamo ancora facendo abbastanza, né ci muoviamo abbastanza velocemente, per prevenire un’interruzione climatica irreversibile e catastrofica“.