Clima, Trump su Twitter: gilet gialli e Macron “giunti alla mia stessa conclusione”

Secondo il presidente USa Donald Trump, Emmanuel Macron e i gilet gialli hanno dimostrato di comprendere la scelta degli Stati Uniti di ritirarsi dall’accordo di Parigi sul clima: lo scrive su Twitter il tycoon, in riferimento alla crisi in corso in Francia tra manifestanti e governo.

“Sono lieto che il mio amico Emmanuel Macron e i manifestanti a Parigi concordino con le conclusioni cui io sono giunto due anni fa. L’accordo di Parigi è fatalmente sbagliato perché fa salire i prezzi dell’energia per quei paesi responsabili, coprendo al contempo alcuni tra i massimi inquinatori del mondo. Voglio aria pulita e acqua pulita e ho fatto fare grandi passi avanti per migliorare l’ambiente in America. Ma i contribuenti americani e i lavoratori americani non devono pagare per contrastare l’inquinamento di altri Paesi“, scrive Trump.