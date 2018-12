Clima, Wwf: “Il carbone è ancora l’elefante nella cristalleria dei negoziati”

“L’elefante nella cristalleria dei negoziati sul clima è, purtroppo, ancora il carbone”. Lo afferma la responsabile Clima Energia del Wwf Italia, Mariagrazia Midulla. “Negli Usa – prosegue – l’effetto Trump è stato quello di accelerare, nonostante le intenzioni, la chiusura delle centrali a carbone – nel 2018 se ne chiuderanno per 14.3 gw, il doppio dei 7 gw del 2017 – a dimostrazione che è una tendenza ormai inarrestabile”.

“In Europa – continua Midulla – il carbone è in declino, ma è proprio la Polonia, che ha la presidenza della COP, che cerca di convincere la Unione Europea a ‘sussidiare’ il combustibili più nocivo per il clima, la salute e l’ambiente. Domani il trilogo Ue deciderà se assegnare persino alle centrali più inquinanti, quelle a carbone, i meccanismi di capacità, vale a dire una remunerazione dovuta al solo fatto di poter produrre energia, come chiede la Polonia”. “Ci auguriamo – conclude – che l’Italia faccia sentire la propria voce e blocchi tale sussidio sporchissimo, questo sì degno di una mobilitazione contraria dei consumatori”.

Al presidente polacco, Andrzej Duda, che nel corso di una conferenza stampa presso la COP, aveva affermato che “la Polonia non può rinunciare al Carbone” risponde Marta Anczewska, responsabile delle politiche climatiche ed energetiche del Wwf-Polonia: “La scienza ci dice che dobbiamo raggiungere zero emissioni nette prima del 2050 se vogliamo raggiungere gli obiettivi di Parigi ed evitare le conseguenze peggiori del cambiamento climatico”.

“La posizione del presidente Duda – sottolinea – è in netto contrasto con l’ambizione richiesta in questo round di negoziati sul clima. Il Carbone non ha posto nei futuri sistemi energetici per limitare il riscaldamento a 1,5° C. La Polonia può e deve invece accelerare una transizione giusta verso un’economia a zero emissioni”.