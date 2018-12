Codacons: “Vietare i botti di Capodanno in tutti i Comuni d’Italia”

“Vietare i botti di Capodanno in tutti i Comuni d’Italia“: lo chiede il Codacons, che diffida gli oltre 400 sindaci calabresi a disporre il divieto sul proprio territorio ai fuochi d’artificio in occasione dell’ultimo dell’anno. “Non si tratta, infatti, solo di una primitiva e pericolosa usanza, che ogni anno provoca centinaia di feriti, anche gravi, ma anche di una pseudomoda che, anche a prescindere dagli incidenti, costituisce comunque un problema serio per la salute, in particolare per bambini, anziani ed animali. E’ bene precisare – sottolinea il Codacons – che sono pericolosi tutti i botti, non solo quelli illegali, ma anche quelli legali ed usati correttamente. Al di là degli incidenti provocati da un uso improprio dei fuochi d’artificio, infatti, anche quelli perfettamente esplosi, senza inconvenienti, provocano un pericoloso aumento delle polveri sottili. La conseguenza è che il primo giorno dell’anno nelle città si supera il limite di legge di 50 microgrammi al metro cubo fissato per il PM10, con un valore, a seconda della città, da doppio a triplo rispetto alla media del periodo. Ricordiamo che per ogni aumento di 10 microgrammi di polveri sottili concentrate nell’aria, cresce del 3 per cento il rischio di problemi respiratori tipici dei bambini. Ciò significa che se si arriva a cento microgrammi il rischio aumenta del 20 per cento. A correre i maggiori rischi per la salute sono bambini, anziani, asmatici, chi soffre di patologie respiratorie e tutti quelli che hanno patologie correlabili all’inquinamento. Inoltre – secondo il Codacons – è accertato che i botti fatti scoppiare nelle vicinanze di un cane o di un altro animale domestico, producono danni irreversibili. Una ragione in più perché siano vietati. Alcuni Comuni hanno già deciso di porre uno stop alla scia di sangue che puntualmente si registra a Capodanno, emettendo ordinanze che vietano i botti. Chiediamo oggi a tutti i sindaci di adeguarsi a questa misura di civiltà. Chi mette a rischio la vita propria e quella degli altri va denunciato – dice il Codacons – per questo invitiamo anche i cittadini a fotografare chi fa esplodere botti e segnalare i responsabili alle forze dell’ordine.“