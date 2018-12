La Cometa di Natale “saluta” la Terra: tra poche ore alla minima distanza dal nostro pianeta

Grande attesa per un suggestivo evento astronomico: la “Cometa di Natale” 46P/Wirtanen il 16 dicembre raggiungerà la minima distanza dalla Terra, ed è luminosa e ben visibile.

Si tratta di una distanza record (11 milioni di km): è la 20ª più vicina mai vista. Il 12 dicembre ha raggiunto invece il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita.

L’osservazione è consigliata nelle prossime ore notturne in quanto a partire dal 18 dicembre la Luna con la sua luce tenderà a nascondere la cometa (il plenilunio sarà il 22 dicembre) per poi lasciarle nuovamente spazio alla vigilia di Natale.

Nonostante il suo nucleo abbia le dimensioni di appena 1 km, la sua chioma gassosa è ben visibile.

La cometa è relativamente giovane: è stata scoperta nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen e ha un periodo di 5 anni (ogni 5 anni si avvicina al Sole, rendendosi visibile con la sua caratteristica chioma). In questi giorni potremo ammirarne bene la chioma ma non la coda, a causa dell’allineamento con il nostro pianeta: sarà nascosta dalla chioma stessa e sarà quindi visibile come una sorta di nebulosa o di stella sfocata.

46P/Wirtanen è relativamente piccola (diametro di circa 1,2 km) ma potrebbe essere la più spettacolare degli ultimi anni: capita raramente che un oggetto di questo tipo sia così ben visibile dalla Terra.

Nelle notti di massimo avvicinamento la Cometa 46P/Wirtanen sarà visibile nella costellazione del Toro, che sorge a est al tramonto ed è alta in cielo a mezzanotte, e nel corso del mese attraversa le costellazioni della Balena, l’Eridano e l’Auriga.