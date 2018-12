COP26, Fico: “Sulla lotta ai cambiamenti climatici Italia ed Europa siano in prima fila”

“Quest’anno l’albero di Natale della Camera dei deputati ha una storia particolare. Era la cima di un abete rosso, travolto dalla tempesta sull’altopiano di Asiago lo scorso ottobre, quando una straordinaria ondata di maltempo ha colpito il nostro Paese.

In realtà però queste ondate straordinarie di maltempo sono sempre più frequenti, non possiamo ignorarlo o voltarci dall’altra parte. Serve agire innanzi tutto dicendo in modo chiaro che i cambiamenti climatici esistono e sono legati all’azione dell’uomo.

La candidatura dell’Italia a ospitare la conferenza internazionale sul clima nel 2020 è un gesto significativo che dimostra un impegno: sulla lotta ai cambiamenti climatici il nostro Paese e tutta Europa devono essere in prima fila“: lo ha scritto in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.