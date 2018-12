COP26 in Italia, Pecoraro Scanio: “Vittoria dei 100.000 firmatari della petizione #Salvailclima”

Successo della petizione, lanciata su Change.org dall’ex Ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, per sostenere la candidatura dell’Italia come Paese ospitante della Cop26 nel 2020. Dopo aver superato 100.000 firme in pochi giorni, oggi la vittoria della mobilitazione.

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha ufficializzato a Katowice, dove è attualmente in corso la Cop24, la candidatura del nostro Paese ad ospitare la conferenza per il clima per il 2020.

“È la vittoria della mobilitazione della società civile e di tutti coloro che vogliono un’Italia 100% rinnovabile e leader nella battaglia contro i cambiamenti climatici” ha commentato Pecoraro Scanio.