Crociera: una madrina d’eccezione per una nave eccezionale

Il premio Nobel per la Pace 2014, Malala Yousafzai, è stata la Madrina di battesimo della nuova e rivoluzionaria Celebrity Edge, ultima nata nella flotta di Celebrity Cruises. La cerimonia si è svolta a Port Everglades, in Florida, alla presenza di Lisa Lutoff-Perlo, Presidente e CEO di Celebrity Cruises e di Richard D. Fain, Presidente e CEO di Royal Caribbean Cruises Ltd, di fronte a 3.000 persone, tra ospiti, membri dell’equipaggio e studenti.

Un grande evento per celebrare l’arrivo in flotta dopo sei anni, di una nave Celebrity, prima unità di una nuova classe.



Lutoff-Perlo ha dichiarato: “Sono davvero orgogliosa che Malala Yousafzai sia la madrina di battesimo di Celebrity Edge. Malala incarna il nostro impegno nell’aprirci al mondo senza barriere e senza limiti di educazione e di genere. Vederla a bordo della nostra nave è un messaggio positivo per il nostro equipaggio, composto da ben 70 diverse nazionalità, e per i nostri ospiti che provengono da tutto il mondo”.



Celebrity Cruises sostiene il Malala Fund, l’istituzione della quale Malala Yousafzai è co-fondatrice, impegnata nell’istruzione delle ragazze adolescenti che vivono in situazioni di povertà o di conflitto, sostenendole negli studi e nella formazione.

Per la cerimonia di battesimo, Celebrity Cruises ha scelto un modo originale rispetto alla consueta bottiglia di champagne, utilizzando una bottiglia di acqua minerale Badoit da 18 litri.





La stagione inaugurale di Celebrity Edge prevede crociere di sette notti che alterneranno i Caraibi Orientali con quelli Occidentali per poi posizionarsi nell’estate 2019 nel Mediterraneo, con crociere di 11 notti in partenza da Barcellona e da Roma (Civitavecchia). Il 9 dicembre è previsto il debutto di Celebrity Edge con un viaggio inaugurale da e per Fort Lauderdale. Nel 2020, Celebrity Apex raggiungerà Celebrity Edge, mentre altre due navi gemelle sono attese nel 2021 e 2022.