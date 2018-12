Dimissioni del Prof. Walter Ricciardi, FIMP: “Apprezzamento per la promozione del benessere di bambini e adolescenti italiani”

“La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) ringrazia il prof. Walter Ricciardi per la determinazione con la quale ha guidato in questi ultimi anni l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)”. E’ quanto afferma il dott. Paolo Biasci, presidente nazionale della FIMP. “In particolare abbiamo apprezzato il lavoro svolto del prof. Ricciardi per la promozione del benessere di bambini e adolescenti italiani – sottolinea Biasci -. La nostra Federazione ha avviato una proficua collaborazione con l’Istituto e promosso progetti specifici su aspetti delicati della salute dei giovanissimi come la fertilità, i disturbi del neurosviluppo e lo studio dei fattori ambientali. L’ISS è un’eccellenza del nostro sistema sanitario nazionale e deve continuare ad esserlo. Auspichiamo, quindi, che il rinnovo del vertice istituzionale dell’Istituto sia veloce e che la nuova presidenza porti avanti l’ottimo lavoro finora svolto dal prof. Ricciardi. Come rappresentanti dei pediatri di famiglia italiani confermiamo la disponibilità a collaborare con l’ISS e auspichiamo di poter avviare nuove iniziative collaborative utili alla salute dei bambini e adolescenti”. “Facciamo quindi i nostri migliori auguri al prof. Ricciardi per i suoi futuri impegni sempre a favore della scienza e della ricerca medica” conclude il presidente della FIMP.