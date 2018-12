Incidente in discoteca a Corinaldo: il bollettino, 7 feriti in condizioni critiche

“I sette pazienti pervenuti in codice rosso nella giornata di ieri e ricoverati presso le terapie intensive aziendali sono ancora gestiti negli stessi reparti. Le loro condizioni seppur stabili sono ancora critiche e la prognosi permane come riservata. Si tratta di pazienti che oltre al trauma hanno subito un periodo più o meno prolungato di asfissia le cui conseguenze andranno valutate nel tempo“: lo rende noto l’Azienda ospedaliero universitaria di Ancona, in riferimento ai feriti più gravi della calca al “Lanterna Azzurra Clubbing” di Corinaldo. “Ciascun paziente segue un protocollo terapeutico diversificato a seconda delle condizioni cliniche e dei suoi specifici bisogni assistenziali“, si precisa nel bollettino. “Rispetto all’ottavo paziente accettato con codice rosso nella mattinata di ieri – prosegue il bollettino – al momento le sue condizioni appaiono in netto miglioramento ed è prevista la sua dimissione nelle prossime ore. Tutti gli altri codice verde sono stati dimessi, mentre sono stati accolti stamani in pronto soccorso e in fase di valutazione clinica altri due pazienti con lo stesso codice“.