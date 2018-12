Nuovo di avvistamento droni: resta chiuso l’aeroporto di Gatwick

“I voli da e per Gatwick restano sospesi, a causa di attività di droni. Non mettetevi in viaggio verso l’aeroporto prima di aver verificato con la vostra compagnia“: lo si legge sul profilo Twitter dell’aeroporto di Gatwick, in riferimento ad una nuova chiusura delle piste dello scalo a seguito dell’avvistamento di due droni nello spazio aereo. I voli in arrivo sono stati dirottati anche su Parigi e Amsterdam. “Dopo aver ricevuto la notizia di due droni che volavano nello spazio aereo dell’aeroporto di Gatwick abbiamo dovuto sospendere i voli ed è in corso un’indagine“, hanno spiegato nelle scorse ore le autorità aeroportuali. “Ci scusiamo con i passeggeri per l’inconveniente, ma la sicurezza dei nostri passeggeri è una priorità più importante“.