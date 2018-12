Ebola, OMS: 37 nuovi casi in Congo, finora infettati 51 operatori sanitari

Ebola continua a dilagare nella Repubblica democratica del Congo: l’ultimo report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala 37 nuovi casi dal 5 all’11 dicembre in 10 province, con 4 nuove infezioni fra gli operatori sanitari, che fanno salire a 51 il totale di quelli colpiti.

I casi di Ebola, all’11 dicembre, risultano in tutto 505, di cui 457 confermati e 48 probabili, con 296 morti. L’OMS segnala “sostanziali progressi su diversi fronti per gestire la situazione“, con passi avanti nell’implementazione di misure sanitarie.