“Non ci sarà nessun tassa sulle nuove auto. Non c’è nel contratto di governo”: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della scuola politica della Lega a Milano. “Posso dirlo a nome mio e sia del Movimento 5 Stelle che non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto”. “Un conto è aiutare le auto non inquinanti un conto è penalizzare chi non può permettersi queste nuove auto che costano decine di migliaia di euro”,