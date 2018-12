ENEA a Isola della Sostenibilità 2018

Da domani mercoledì 5 a venerdì 7 dicembre a Roma, ENEA partecipa a Isola della Sostenibilità 2018, il progetto nazionale per la promozione dello sviluppo sostenibile (Mattatoio – ex MACRO Testaccio, Largo Giovanni Battista Marzi 10, dalle 9:30 alle 19).

Oltre che con uno stand (Sala Vasche – padiglione Pelanda), ENEA sarà presente nei diversi incontri su tematiche di ambiente, efficienza energetica e clima. In particolare, i ricercatori dell’Agenzia presenteranno le ultime novità in materia di “urban farming” e orti spaziali, nuovi materiali per l’edilizia sostenibile, soluzioni per spiagge più ecologiche e tecnologie innovative per la ricerca sul clima.

Workshop con ENEA

5 dicembre, ore 16, Palco Centrale – “Città sostenibili: soluzioni per il cambiamento”

6 dicembre, ore 16, Aula B – “Verso il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) di Roma Capitale”, il potenziale dell’efficienza energetica per la riduzione delle emissioni climalteranti

Talk, spettacoli e laboratori ENEA