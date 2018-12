Epidemia di Ebola in Congo: la diffusione prosegue nel Nord Kivu

L’epidemia di Ebola continua a diffondersi in Nord Kivu, in Repubblica Democratica del Congo (Rdc): il virus ha colpito finora 440 persone, di cui 255 sono morte.

Le équipe di Medici Senza Frontiere continuano a incrementare gli sforzi per aiutare a contenere il contagio.

L’epidemia in corso è la decima e la più grave mai registrata in Rdc da quando il virus è stato scoperto nel 1976 vicino al fiume Ebola, nel paese allora conosciuto come Zaire.